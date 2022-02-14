Лавров: ответ США по гарантиям безопасности - отрицательный

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что ответ США по гарантиям безопасности, относительно российских озабоченностей, отрицательный. Он также отметил, что НАТО пытается сделать так, чтобы именно она определяла развитие ситуации на Европейском континенте.

По словам министра, в Москве внимательно ознакомились с ответами американской стороны. Вашингтон решил не идти на уступки по некоторым аспектам, однако вторая часть ответов выглядит более конструктивной. Глава МИД РФ уточнил, что часть ответа США по вопросу гарантий безопасности совпадает с теми предложениям, которые ранее озвучивала Москва.

Как бы то ни было, Лавров уточнил, что США и НАТО готовы продолжать серьёзный разговор по некоторым аспектам гарантий безопасности.

Российская сторона получила письменный ответ от НАТО и США на предложения по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что США не ответили на самый главный вопрос — о нерасширении НАТО на восток. По его мнению, позиция Вашингтона позволяет рассчитывать на серьёзный разговор, но по второстепенным темам.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым назвал расширение НАТО на восток «бесконечным и очень опасным».