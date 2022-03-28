Лавров опроверг сообщения об ухудшении состояния главы Минобороны Шойгу

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал бредятиной и откровенной ложью информацию о состояния здоровья министра обороны России Сергея Шойгу. Таким образом он прокомментировал вопрос сербских СМИ о якобы имеющем место ухудшении состояния здоровья главы оборонного ведомства, которые распространялись в последнее время в медиапространстве. Интервью Лаврова транслировалось на сайте МИД РФ.

Это всё откровенная ложь. Все живы, все здоровы, и все работают, — сказал Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ об «исчезновении» Шойгу и о том, что оно может быть связано с проблемами со здоровьем. По его словам, сейчас не время для медийной активности главы Минобороны, так как у него много забот, связанных с контролем за проведением специальной военной операции России на Украине. За информацией относительно состояния здоровья Шойгу он порекомендовал обратиться в Минобороны.

Впоследствии стало известно, что глава Минобороны провёл ряд совещаний, касающихся положения армии и гособоронзаказа в условиях санкций. Он отметил необходимость сохранения темпов поставок в войска перспективного вооружения, включая роботизированные комплексы, средства информационного обеспечения и радиоэлектронной борьбы.