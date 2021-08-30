Лавров описал политику Запада в Афганистане поговоркой

Министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что Запад 20 лет пытался навязать свои порядки в Афганистане. В этом контексте он вспомнил одну поговорку. Слова главы внешнеполитического ведомства приводит РИА Новости.

Не надо в чужой монастырь со своим уставом... и там ещё что-то есть про калашный ряд, — подчеркнул глава МИД РФ в ходе встречи с волгоградской общественностью и молодёжью.

Также он привёл в пример Ирак и Ливию. По его мнению, «демократизация» в этих странах привела к плачевным результатам.

Ранее Лавров заявил, что Запад разными способами пытается затормозить развитие России, тем самым показывая ненадёжность в отношениях. Он отметил, что западные страны привыкли руководить всем миром уже практически 500 лет. РФ на протяжении последних 20 обрела самостоятельность и вернула себе своё достоинство, а это «далеко не всем нравится». Лавров подчеркнул, что Западу нельзя требовать от Москвы «изменить поведение».