Лавров оценил возможность участия США в «нормандском формате»

Франция и Германия хотели бы сохранить «нормандский формат» в нынешнем виде, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о возможности присоединения США в «нормандской четвёрке». При этом он подчеркнул, что Москва не против подключения Вашингтона к урегулированию ситуации на Украине, если у этого будет положительная «добавочная стоимость». Письменные ответы Лаврова на вопросы СМИ опубликованы на сайте МИД РФ.

Что касается возможного участия США в «нормандском формате», то необходимо иметь в виду, что данная площадка уже сформировалась и работает восьмой год. Насколько нам известно, наши сопосредники — Германия и Франция — предпочли бы сохранить её в том виде, в котором она существует в настоящее время, — сказал Лавров.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия и Франция приложат все усилия для возобновления работы «нормандского формата». Она отметила, что все стороны заявили о своей приверженности к Минским договорённостям. Также Бербок подчеркнула важность продолжения переговоров в Совете Россия — НАТО.

Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен прибыли в Женеву на предстоящие переговоры по вопросам гарантий безопасности. Источники в делегациях сообщили, что встреча продлится примерно два часа. Ожидается, что переговоры начнутся в 13:00 по московскому времени.