Лавров оценил влияние выборов в Армении на ситуацию в Карабахе

В настоящее время пока рано оценивать влияние парламентских выборов в Армении на ситуацию в Карабахе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид, отвечая на вопрос NEWS.ru.

Но мы, по крайней мере, исходим из того, что трёхстороннее соглашение, прекратившее войну, равно как и второе трёхстороннее соглашение, запустившее процесс согласования конкретных форм сотрудничества в экономической сфере, работают, и они отвечают интересам всех сторон, — добавил Лавров.

В конце сентября 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе были размещены российские миротворцы.

Ранее Лавров заявил, что Москва выступает за прямой диалог Киева, Донецка и Луганска. По его мнению, внутриукраинский конфликт может быть урегулирован только на основе полного и последовательного выполнения Минских соглашений.