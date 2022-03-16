Лавров оценил усилия в урегулировании ситуации в Карабахе

Были заложены основы для постконфликтного взаимодействия общего соседства через новый механизм «3+3» по урегулированию ситуации в Карабахе, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. По его словам, Москва также приветствует усилия в вопросе нормализации армяно-турецких отношений.

Мы отметили, что были заложены основы для постконфликтного взаимодействия общего соседства в регионе через новый механизм консультативной региональной платформы «3+3»: Азербайджан, Армения, Россия, Турция, Иран и Грузия, которая раздумывает пока о присоединении к этому перспективному формату. Мы не раз подчёркивали, что всегда будем рады видеть грузинских коллег на заседаниях этой структуры, — сказал Лавров.

По его словам, Москва также приветствует курс на нормализацию двухсторонних связей между Арменией и Турцией и выражает готовность оказывать дальнейшую помощь в этом вопросе.

Россия приветствует курс на нормализацию двухсторонних связей между Арменией и Турцией и со своей стороны будет готова к совместной работе, которая позволит углублять сотрудничество между странами Южного Кавказа, — сказал Лавров.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян ранее заявил, что представители Армении и Турции выразили готовность прорабатывать вопрос нормализации отношений. Дипломат подчеркнул, что цель данного урегулирования — установление армяно-турецких отношений и открытие границ. Кроме того, министр выразил радость насчёт попыток построить мир и стабильность со стороны соседних государств региона.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.