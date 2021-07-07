Лавров оценил ситуацию на границе Таджикистана и Афганистана

Обязательства Москвы в рамках ОДКБ остаются в силе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о возможном ответе РФ на ухудшение ситуации на границе Таджикистана и Афганистана. Его слова приводит РИА Новости.

Обязательства в рамках ОДКБ полностью остаются в силе, — сказал Лавров.

Он отметил, что представители секретариата ОДКБ уже посетили пограничный район. Также Лавров подчеркнул, что Россия готова использовать военную базу в Таджикистане, чтобы защитить союзников от угрозы из Афганистана. Москва внимательно следит за ситуацией в Афганистане.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Таджикистана мобилизует 20 тысяч военнослужащих резерва для укрепления границы с Афганистаном. Соответствующее поручение дал президент страны Эмомали Рахмон. Глава государства на заседании Совета безопасности отметил, что необходимо предотвратить нарушения на госгранице, связанные с транснациональной преступностью и терроризмом.