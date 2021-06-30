Лавров оценил работу российско-турецкого центра по контролю в Карабахе

Россия удовлетворена деятельностью российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Карабахе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости.

Лавров отметил , что Россия и Турция будут содействовать нормализации отношений Еревана и Баку.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Москва и Анкара выступили за мир в Карабахе, Афганистане, Сирии и Ливии.

Он добавил, что Турция обеспечит безопасность российских туристов. Кроме того, страны продолжат переговоры по производству вакцины «Спутник V».