https://static.news.ru/photo/14a29360-e165-11e9-b2eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Brochstein/Global Look Press

Действия США в ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД) и в регионе Персидского залива являются разрушительными. Такое мнение озвучил министр иностранных дел России Сергей Лавров «на полях» 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Проблемы, которые связаны с развалом СВПД, нужно рассматривать, не отсчитывая от нынешней сессии Генеральной Ассамблеи. Они начались гораздо раньше — полтора года назад, когда США в одностороннем порядке вышли из этого одобренного СБ ООН и тем самым ставшего частью международного права документа и сказали, что всем остальным они тоже запрещают это делать, — цитирует Лаврова РИА Новости .

Глава российской дипломатии добавил, что «это разрушительные действия» как для ситуации с иранской ядерной программой, так и для режима нераспространения ядерного оружия, а также для ситуации на Ближнем Востоке.

Как писал News.ru, ранее Лавров заявил, что Москва сделала Вашингтону предложение о юридическом закреплении неприемлемости ядерной войны. Он призвал все страны присоединиться к инициативе.

До этого глава МИД анонсировал внесение Россией на текущей сессии Генассамблеи ООН проекта резолюции по усилению контроля над вооружениями.