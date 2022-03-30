Лавров оценил допустимость размещения военной инфраструктуры США в Азии
Лавров: для России неприемлемо размещение военной инфраструктуры США в Азии
Сергей Князев
Сергей Князев
08:09, 31 марта 2022
Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press
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Россия считает неприемлемым размещение военной инфраструктуры США и НАТО в Центральной Азии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в формате стран — соседей Афганистана. По его словам, которые приводит РИА Новости, это противоречит интересам безопасности стран региона и уставным документам Организации договора о коллективной безопасности.
Считаем неприемлемым размещение любой военной инфраструктуры США и НАТО или обслуживавших их афганцев на территории соседних государств, в первую очередь в Центральной Азии,— сказал Лавров.
Лавров также встретился с исполняющим обязанности главы МИД Афганистана Амиром Муттаки. По окончании беседы глава российского внешнеполитического ведомства объявил, что Москва выдала аккредитацию первому афганскому дипломату от правительства талибов (движение «Талибан» признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), который уже приехал в столицу в прошлом месяце. Он добавил, что, несмотря на нехватку управленческого опыта, финансово-экономические ограничения и давление со стороны США, новому правительству Афганистана «в целом удаётся справляться с поддержанием государства на плаву».
Помимо этого, топ-дипломат считает, что западные страны ответственны за гуманитарную катастрофу в Афганистане и плачевное состояние его экономики. По его мнению, основное финансовое бремя по преодолению кризиса в стране должен взять на себя Вашингтон, но он пытается избавиться от этого бремени.