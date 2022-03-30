Лавров оценил допустимость размещения военной инфраструктуры США в Азии

Россия считает неприемлемым размещение военной инфраструктуры США и НАТО в Центральной Азии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в формате стран — соседей Афганистана. По его словам, которые приводит РИА Новости, это противоречит интересам безопасности стран региона и уставным документам Организации договора о коллективной безопасности.

Считаем неприемлемым размещение любой военной инфраструктуры США и НАТО или обслуживавших их афганцев на территории соседних государств, в первую очередь в Центральной Азии, — сказал Лавров.

Лавров также встретился с исполняющим обязанности главы МИД Афганистана Амиром Муттаки. По окончании беседы глава российского внешнеполитического ведомства объявил, что Москва выдала аккредитацию первому афганскому дипломату от правительства талибов (движение «Талибан» признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), который уже приехал в столицу в прошлом месяце. Он добавил, что, несмотря на нехватку управленческого опыта, финансово-экономические ограничения и давление со стороны США, новому правительству Афганистана «в целом удаётся справляться с поддержанием государства на плаву».

Помимо этого, топ-дипломат считает, что западные страны ответственны за гуманитарную катастрофу в Афганистане и плачевное состояние его экономики. По его мнению, основное финансовое бремя по преодолению кризиса в стране должен взять на себя Вашингтон, но он пытается избавиться от этого бремени.