Лавров оценил диалог Москвы и Вашингтона по работе посольств

Диалог Москвы и Вашингтона по возобновлению нормальной работы посольств «топчется на месте». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, слова которого приводит РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что в визовых вопросах США пытаются прибегнуть к неприличному давлению на РФ. Лавров считает, что Вашингтон делает это с целью выторговать себе односторонние преимущества.

У нас в отношении дипломатического персонала двусторонний диалог идёт, но никуда не движется. Топчется на месте по большому счёту, — уточнил глава МИД.

Он напомнил, что Москва попросила Вашингтон привести состав посольства в соответствие с количеством российских дипломатов в США и новыми требованиями не нанимать граждан третьих стран.

Ранее сообщалось, что Вашингтон действует вне правового поля в вопросе продления виз для российских дипломатов. Об этом также заявила представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, как США изъяли российскую дипломатическую собственность в США, а также высылали российских дипломатов без повода.