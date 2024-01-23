Лавров объяснил, почему Трамп не смог бы изменить судьбу Украины Лавров: избрание Трампа президентом США не повлияло бы на Украину

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Дональд Трамп

Ситуация вокруг Украины не изменилась бы в случае избрания президентом США Дональда Трампа, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу CBS. Он добавил, что разрыв отношений между Москвой и Вашингтоном начался еще при Джордже Буше — младшем.

Я не считаю, что есть какое-то различие, поскольку инициатива по разрушению российско-американских отношений, основ этих отношений, включая все договоры по стратегической стабильности, паритету, взаимному доверию, инспекциям, транспарентности и прочему, укреплению доверия <...>. Все это начал разрушать президент Джордж Буш — младший, — заявил он.

Глава российской дипломатии напомнил, что Буш-младший принял решение об одностороннем выходе США из договора по ПРО от 1972 года. Лавров подчеркнул, что политики США не вынесли ни единого урока из неприемлемой политики, которую проводил Вашингтон после распада СССР.

Кроме того, Лавров заявил о незаинтересованности действующей администрации США в выстраивании диалога с Россией. Он отметил, что Вашингтон обращается к Москве лишь в качестве исключения, когда необходимо решить вопросы, связанные с функционированием посольств или обменом заключенными. Однако обсуждение политических вопросов Белый дом не интересует.