Лавров обвинил Зеленского во лжи в вопросе нейтрального статуса Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа), министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего (слева) и первый заместитель министра иностранных дел ДНР Сергей Пересада во время встречи в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский врёт, когда говорит о готовности обсуждать нейтральный статус Украины, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ЛНР Владиславом Дейнего и заместителем главы МИД ДНР Сергеем Пересадой. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его страна нуждается в создании антивоенной коалиции, чтобы «посадить Россию за стол переговоров».

Он сейчас вам просто говорит неправду, врёт, по-простому говоря, когда заявляет, что он готов обсуждать нейтральный статус [Украины], — сказал Лавров.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Киев готов начать вести с Москвой переговоры о нейтральном статусе и гарантиях безопасности. По его словам, Украина всегда оставляла и оставляет пространство для переговоров. Он сообщил о необходимости «срочно» прекратить боевые действия.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.