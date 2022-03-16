Лавров обвинил Запад в отвержении мирного решения украинского кризиса

Эскалация конфликта на Украине стала следствием того, что западные страны не захотели урегулировать кризис мирным путём, считает глава МИД России Сергей Лавров. В ходе интервью телеканалу РБК он отметил, что российские усилия по дипломатическому решению ситуации, которое бы также принимало во внимание интересы Москвы, игнорировались в течение многих лет.

Вы спросили, почему миром нельзя было решить. Мы предлагали решать миром многие-многие годы, — напомнил Лавров.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что главным фактором конфликта является далеко не Украина, поскольку напряжённость нарастала давно, и не только по её вине. В качестве примера Лавров привёл турне госсекретаря Майка Помпео по Африке, в ходе которого тот призывал принимающие страны прекратить торговлю и сотрудничество с Россией и Китаем.

Помимо этого, топ-дипломат заявил о желании западных партнёров изменить миропорядок: по его словам, ситуация на Украине представляет собой битву за будущую архитектуру мира.

Особо он подчеркнул желание США подмять под себя всех членов ЕС: Лавров полагает, что почти все европейские страны уже «легли» под Америку. Только французский президент Эммануэль Макрон всё ещё напоминает членам сообщества о необходимости стратегической автономии Евросоюза, отмечает глава МИД.

Лавров также поделился информацией о ходе переговоров между российской и украинской делегациями и призвал дать переговорщикам возможность работать и обсуждать нейтральный статус Украины в спокойной обстановке, без нагнетания истерии. По его словам, несмотря на непростой ход переговоров, можно говорить об определённой надежде на достижение компромисса.