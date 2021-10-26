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Лавров обвинил Украину в «фонтанировании» официальными заявлениями

13:59, 27 октября 2021
Лавров обвинил Украину в «фонтанировании» официальными заявлениями Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Москва проверяет информацию о применении Украиной турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его мнению, заявление Генштаба ВСУ о применении БПЛА может оказаться вымыслом, пишет РИА Новости.

Лавров уточнил, что Москва осуществляет проверку информации о применении беспилотников «всеми возможными средствами», в том числе в контактах с представителями Донбасса.

Из последних заявлений, которыми изобилует киевская власть и которыми она фонтанирует, очень трудно разобраться, где правда, а где вымысел, — сказал Лавров.

Ранее Вооружённые силы Украины впервые применили ракету турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 в Донбассе. Как утверждается, ракета была запущена по артиллерийским позициям сил Народной милиции у населённого пункта Гранитное под Донецком. Генштаб ВСУ подтвердил применение беспилотных летательных аппаратов при уничтожении артиллерии противника. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки подобных вооружений ведут к дестабилизации ситуации на юго-востоке Украины.

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