Лавров обвинил США в утаивании колоссально важных фактов по делу MH17

https://static.news.ru/photo/1267b6b0-c8fa-11eb-ab5a-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американская сторона утаивает факты колоссальной важности. Штаты отказываются предоставлять спутниковые снимки июля 2014 года по катастрофе MH17 в Донбассе. Об этом в ходе выступления на Примаковских чтениях заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что американцы упрямо и категорически отказываются предоставлять спутниковые снимки.

На днях нидерландский суд прямо объявил, что надежды на то, что американцы предоставят эти снимки, больше нет и для суда вопрос закрыт. Колоссальной важности факты утаиваются, — добавил министр иностранных дел.

Пассажирский Boeing «Малайзийских авиалиний» рейса MH17 Амстердам — Куала-Лумпур разбился в Донецкой области Украины. Все находившиеся на борту 298 человек — граждане 10 государств — погибли. Совместная следственная группа, созданная для расследования, установила, что к крушению самолёта причастны четыре человека.

9 марта 2020 года в Нидерландах над ними начался судебный процесс. Обвиняемыми проходят бывший министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин) и его подчинённые Леонид Харченко, Сергей Дубинский и Олег Пулатов. В Кремле неоднократно выражали недоверие к работе ССГ и указывали, что аргументы обвинения безосновательны.

7 июня окружной суд Гааги начал рассмотрение по существу дела о крушении Boeing.