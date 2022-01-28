Лавров обвинил ЕСПЧ в политизации решений

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) давно утратил способность опираться на принципы правосудия и всё больше политизирует свои решения, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе интервью четырём российским радиостанциям. Он отметил необходимость более активно и открыто в рамках СНГ обсуждать проблемы прав человека.

Министр напомнил об уставе Содружества, в котором было записано, что среди органов СНГ будет комиссия по правам человека, но «до этого не доходили руки». В последние несколько лет Россия ставит об этом вопрос.

Есть общее понимание, что мы будем прежде всего заниматься вопросами прав человека на пространстве СНГ, чтобы суждения о состоянии прав человека на пространстве Содружества выносили мы сами, все страны СНГ, а не какие-нибудь там западные структуры или структуры, наподобие Европейского суда по правам человека, который уже давным-давно утратил, по-моему, способность опираться на принципы правосудия и политизирует свои решения с каждым годом, — считает Лавров.

Ранее представитель России при ЕСПЧ Михаил Виноградов призвал суд отклонить жалобы властей Нидерландов и Украины по делу МН17. Он считает, что объединённые иски Украины и Нидерландов против РФ по делу о крушении лайнера должны быть отклонены ЕСПЧ для рассмотрения по существу.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Журналисты проекта Bellingcat на своём ресурсе пытались доказать, что лайнер якобы был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года зенитных установок «Бук» российскими солдатами 53-й бригады из Курска на границу с Украиной.

После этого международная следственная группа стала утверждать, что лайнер был сбит ракетой, привезённой из России на Украину. Обвиняемыми по делу проходят три гражданина России: экс-командующий ДНР Игорь Стрелков, чья настоящая фамилия Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Пулатов является единственным обвиняемым, адвокаты которого присутствуют на процессе. Он опровергает свою причастность к крушению лайнера.