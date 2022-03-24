Лавров обсудил со спецпредставителями Китая проблемы Корейского полуострова

В Москве состоялась встреча главы российского МИД Сергея Лаврова со спецпредставителями КНР во главе с Лю Сяомином по вопросам Корейского полуострова, сообщили РИА Новости. Стороны высоко оценили уровень российско-китайской координации по вопросу решения ядерной проблемы полуострова.

Состоялся обмен мнениями об обстановке в регионе Северо-Восточной Азии. С обеих сторон дана высокая оценка уровню российско-китайской координации в решении ядерной проблемы Корейского полуострова и подтверждено обоюдное намерение не ослаблять совместных усилий по поиску мер политико-дипломатического урегулирования, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что КНДР произвела очередной запуск неопознанного снаряда, который мог оказаться баллистической ракетой. Этот запуск стал уже десятым ракетным пуском Северной Кореи в этом году. Позднее КНДР провели ещё один пуск, который южнокорейские военные расценили, как неудачный. К анализу данным касательно последнего пуска ракет подключилась разведка Южной Кореи и США.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные внимательно наблюдают за запусками ракет со стороны КНДР. По его словам, важно не допустить того, чтобы данный регион превратился в ещё один источник напряжённости и конфликтов.