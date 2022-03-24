Лавров обсудил ситуацию на Украине с президентом Швейцарии

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг останется на своём посту ещё на год, сообщила норвежская телекомпания TV2 со ссылкой на свои источники. Срок полномочий главы Альянса должен был истечь в сентябре этого года, после чего он должен был приехать на родину в Норвегию и приступить к работе на должности главы Центробанка.

TV 2 стало известно, что период работы Столтенберга на посту главы НАТО будет продлён ещё на год, — говорится в сообщении. Премьер-министр Норвегии Йонас Гарa Стёре заявил, что страна поддержит...