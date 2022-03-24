Лавров обсудил ситуацию на Украине с президентом Швейцарии
Сергей Князев
Сергей Князев
12:54, 24 марта 2022
Президент Швейцарии Иньяцио Кассис и глава МИД РФ Сергей ЛавровФото: MFA Russia/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил ситуацию на Украине в ходе телефонного разговора с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом. Как отмечается на сайте МИД РФ, Лавров подробно информировал собеседника о ходе кризиса, изложил российскую позицию относительно причин и целей операции и дал оценку переговорному процессу между российскими и украинскими представителями.
Мы заинтересованы в том, чтобы проблемы на Украине решались, чтобы были сняты искусственные препятствия для эвакуации мирных граждан и доставки гуманитарной помощи, — подчеркнул Лавров.
Ранее Игнацио Кассис заявил, что Швейцария готова выступить в качестве посредника в урегулировании конфликта на Украине. В частности, страна может принять у себя предполагаемые переговоры Москвы и Киева, поскольку сочетает в себе нейтралитет и гуманитарные традиции. Об этом президент страны сообщил в ходе митинга в Берне, посвящённого ситуации на Украине, на котором собрались несколько тысяч человек. Президент Украины Владимир Зеленский, выступление которого транслировалось на митинге в прямом эфире поблагодарил Швейцарию за поддержку санкций, однако посетовал, что ряд швейцарских компаний продолжают работать в России.