https://static.news.ru/photo/b703d936-2597-11ea-89e4-fa163e074e61_660.jpg Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров Фото: mid.ru

Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров провели телефонные переговоры. Темой их беседы стала ситуация в сирийском Идлибе и Ливии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в МИД Турции.

Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара «определённо» не собирается менять свою политику в отношении Сирии и Ливии. Он заявил, что в Ливии действуют бойцы ЧВК «Вагнер» из РФ и Анкара не будет игнорировать этот факт. Лидер обвинил россиян в наёмничестве в интересах командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара. Глава Турции при этом подчеркнул, что не считает действия Хафтара и его сторонников законными, и выразил поддержку премьер-министру Ливии Файезу Сараджу.

21 декабря парламент Турции одобрил отправку военного контингента в Ливию. Документ был подписан 27 ноября в Стамбуле. Он предусматривает возможность переброски солдат по соответствующему запросу Триполи, писал NEWS.ru.