Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров провели телефонные переговоры. Темой их беседы стала ситуация в сирийском Идлибе и Ливии.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в МИД Турции.
Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара «определённо» не собирается менять свою политику в отношении Сирии и Ливии. Он заявил, что в Ливии действуют бойцы ЧВК «Вагнер» из РФ и Анкара не будет игнорировать этот факт. Лидер обвинил россиян в наёмничестве в интересах командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара. Глава Турции при этом подчеркнул, что не считает действия Хафтара и его сторонников законными, и выразил поддержку премьер-министру Ливии Файезу Сараджу.
21 декабря парламент Турции одобрил отправку военного контингента в Ливию. Документ был подписан 27 ноября в Стамбуле. Он предусматривает возможность переброски солдат по соответствующему запросу Триполи, писал NEWS.ru.
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