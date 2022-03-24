Лавров обсудил с главой Красного Креста ситуацию на Украине

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер посетил Москву, где 24 марта встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. По итогам переговоров господин Маурер заявил, что организация направила запрос на открытие офиса в Ростове-на-Дону для улучшения гуманитарной работы в Донбассе и на подконтрольной Вооружённым силам РФ территории Украины. По его мнению, этот шаг стал бы «хорошей стартовой точкой» для беспристрастной гуманитарной работы. С аналогичной целью чиновник на прошлой неделе посетил Киев.

Мы всегда готовы помочь всем гражданам Украины и Донбасса. Мы готовы оказать больше помощи и удовлетворить их гуманитарные нужды, какими бы они ни были, — сказал Маурер.

Российская сторона это предложение со стороны МККК оставила без комментариев, но маловероятно, что Москва будет против. Как отметил Лавров, его ведомство рассчитывает на информационный обмен по каналам Международного комитета Красного Креста для решения гуманитарных проблем. А офис планируют открыть как раз для реализации этих целей.

В МККК собираются сформировать специальную команду по Украине, которая могла бы направляться в спорные зоны для урегулирования ситуации. При этом, по словам Маурера, в переговорах украинской и российской сторон появились подвижки на пути к договорённостям о прекращении огня. И в Киеве, и в Москве глава Красного Креста призвал обе стороны к соблюдению Женевской конвенции от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными. В организации пообещали продолжить работу над её выполнением.

Хотя ранее Киев не согласовал ни один из предложенных Москвой гуманитарных коридоров, российская сторона полностью заинтересована в том, чтобы решать проблемы мирного населения на Украине. Это подтвердил и шеф российской дипломатии.

Мы заинтересованы в том, чтобы эти проблемы, которые накапливаются сейчас на Украине, решались, чтобы были сняты искусственные препятствия для эвакуации мирных граждан и для доставки гуманитарной помощи, — заявил Лавров.

Сергей Лавров Сергей Булкин/NEWS.ru

На Смоленской площади утверждают: эти проблемы возникли из-за политизации насущных вопросов западными странами. По словам Лаврова, Россия не рассчитывает на выполнение украинскими властями обязательств по международному праву. В свою очередь Маурер признал, что стороны демонстрируют «разные трактовки международного права».

Лавров также обратил внимание на предвзятое отношение к России внутри ООН. Голосование против предложенной Москвой резолюции о прекращении огня для эвакуации мирных граждан он назвал примером антироссийской позиции Запада.

Подтверждением тому стало голосование по резолюции, которую представила Россия. Её одобрение на деле позволило бы решить многие проблемы на земле, с которыми в том числе сталкивается команда МККК на Украине, — сказал российский министр.

Он также отметил, что западные СМИ «не балуют своих зрителей фактами», поэтому зачастую за ними обращаются к российской стороне.

Когда нужно узнать факты, обращаются, как правило, к нашему постоянному представителю [в ООН], а не к представителям западных стран, которые, прямо скажем, фактами совсем не балуют своих зрителей, — подчеркнул министр.

После встречи с главой российского внешнеполитического ведомства в графике Маурера запланированы переговоры с представителями других российских ведомств. Один из ключевых вопросов, который не сходит с повестки, — проблема обмена пленными между Россией и Украиной. Эта проблема остаётся предметом для консультаций и интенсивных обсуждений.