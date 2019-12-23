https://static.news.ru/photo/1d11a056-2641-11ea-ae71-fa163e074e61_660.jpg Самех Шукри Фото: Gehad Hamdy/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его египетский коллега Самех Шукри обсудили по телефону обстановку в Ливии.

Был проведен обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на положение дел в Ливии. Министры подтвердили настрой на продолжение тесного взаимодействия в интересах преодоления кризисных ситуаций и обеспечения мира в регионе, — говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее Лавров обсуждал Ливию со своим турецким коллегой.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти. Это Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, признанное международным сообществом. И временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

Последний объявил 12 декабря, что его вооруженные силы приступают к «решающей битве за столицу». Командование ЛНА ранее неоднократно подчеркивало, что будет противостоять любой иностранной интервенции во внутренние дела Ливии, а также пригрозило топить суда и сбивать самолёты с военной помощью из Турции.

Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара «определённо» не собирается менять свою политику в отношении Сирии и Ливии. Он заявил, что в Ливии действуют бойцы ЧВК «Вагнер» из РФ и Анкара не будет игнорировать этот факт. Лидер Турции обвинил россиян в наёмничестве в интересах командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара. Глава Турции при этом подчеркнул, что не считает действия Хафтара и его сторонников законными, и выразил поддержку премьер-министру Ливии Файезу Сараджу.

21 декабря парламент Турции одобрил отправку военного контингента в Ливию. Документ был подписан 27 ноября в Стамбуле. Он предусматривает возможность переброски солдат по соответствующему запросу Триполи, писал NEWS.ru.