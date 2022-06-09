Лавров: нет другого пути, кроме нормализации отношений Баку и Еревана

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров на совместной конференции со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном заявил, что не существует альтернативы налаживанию отношений между Баку и Ереваном. По его словам, мирный договор опирается на представленные предложения Азербайджана и Армении.

У нас есть общее понимание, что процесс движется. Хотелось бы видеть темпы более быстрыми, но процесс идет. Достигаются существенные, позитивные промежуточные результаты, но нет сомнения, что будут и окончательные договоренности. Конечно, у сторон есть свое специфическое видение того, как работать на предстоящем этапе. Однако у наших партнеров и у нас самих есть понимание, что все три заявления (трехсторонние заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года и 26 ноября 2021 года. — NEWS.ru) — это дорожная карта, которой все мы должны руководствоваться, — сказал Лавров.

При этом отвечая на вопрос о положении дел в селе Фаррух, российский министр подчеркнул, что российские миротворцы «держат ситуацию в качестве одного их своих приоритетов».

Там есть определенные результаты на земле с точки зрения деэскалации этой обстановки. У нас есть понимание, что в рамках начинающейся предметной работы по делимитации эти вопросы будут обязательно рассматриваться и решаться, — сказал Лавров.

Глава Евросовета Шарль Мишель ранее обратился к руководству Азербайджана и Армении, призвав стороны продолжить обсуждение будущего мирного договора и «устранить коренные причины конфликта». Он подчеркнул, что для устойчивой нормализации отношений между Баку и Ереваном важно решить все нерешённые вопросы.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.