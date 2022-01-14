Лавров неожиданно охарактеризовал Блинкена

Глава МИД РФ Сергей Лавров охарактеризовал госсекретаря США Энтони Блинкена как человека опытного и знающего. По его словам, американский политик умеет «слышать». Об этом министр иностранных дел рассказал во время пресс-конференции.

Я общался несколько раз с Энтони Блинкеном. Он опытный человек, человек знающий и, по-моему, умеющий слышать, — сказал министр.

В рамках этой же встречи с журналистами Лавров заявлял, что США намереваются создать военные плацдармы вокруг России. По его словам, для реализации этих замыслов Вашингтон готов привлечь союзников. Задача Соединённых Штатов и их партнёров заключается в том, чтобы обеспечить доминирование в Европе и постоянно создавать раздражители вокруг границ РФ.

Ранее Блинкен сообщил, что в случае эскалации напряжённости вокруг ситуации на Украине США и их союзники из G7 будут готовы ввести финансовые и экономические санкции против Москвы, а также усилить военную поддержку Киева. В Вашингтоне считают, что Россия якобы собирается вторгнуться на территорию соседней страны.