Лавров рекомендовал дипломатам РФ за рубежом не выходить в город поодиночке

Министерство иностранных дел РФ фикcирует угрозы для своих дипломатов, работающих за рубежом в ряде стран, и не рекомендует им выходить в город поодиночке, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава ведомства Cергей Лавров. Он добавил, что Москва на фоне нарастающей русофобии примет все необходимые меры для защиты cоотечественников за рубежом.

Есть атаки, фактически террористические атаки против наших учреждений и против физической безопасности дипломатов. <…> Сейчас мы не рекомендуем им выходить в город поодиночке, — сказал Лавров.

Министр добавил, что скорость, с которой русофобская волна была запущена, говорит о том, что латентный расизм никуда из Европы не делся.

Русский сейчас — это команда «фас», — резюмировал Лавров.

24 марта Лавров заявил, что Россия готова к тому, что страны Запада выбрали путь русофобии на фоне событий на Украине. Министр отметил, что Западу не нравится, что режим Киева, который он пестовал и вооружал против России, наставлял на путь неонацистской идеологии и практики все эти последние годы, должен сейчас отвечать за свои преступления.