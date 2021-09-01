Лавров назвал условие для восстановления отношений России и Грузии

Если Грузия хочет нормально жить с Россией как со своим соседом, то Москва готова к восстановлению отношений. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости.

Если Грузия действительно хочет не разыгрывать российскую карту в стремлении сохранять покровительство Запада, а хочет с нами как со своим соседом нормально жить, мы к этому готовы в любой момент, — сказал он на встрече со студентами МГИМО.

Лавров добавил, что Москва хотела ввести безвизовый режим для граждан Грузии, но этому помешала грубая провокация в отношении российских парламентариев, которые прибыли в Тбилиси на заседание международной ассамблеи православия.

Дипломатические отношения между двумя странами были разорваны в 2008 году, когда Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Ранее глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе выступил против дипломатических отношений с РФ. По его мнению, до тех пор, пока существуют «красные линии», связанные с вопросами о территориях Абхазии и Южной Осетии, восстановление дипломатических отношений Грузии и России невозможно.