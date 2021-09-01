Лавров назвал условие для восстановления отношений России и Грузии
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
11:43, 01 сентября 2021
Сергей ЛавровФото: MID_RF/twitter.com
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Если Грузия хочет нормально жить с Россией как со своим соседом, то Москва готова к восстановлению отношений. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости.
Если Грузия действительно хочет не разыгрывать российскую карту в стремлении сохранять покровительство Запада, а хочет с нами как со своим соседом нормально жить, мы к этому готовы в любой момент, — сказал он на встрече со студентами МГИМО.
Лавров добавил, что Москва хотела ввести безвизовый режим для граждан Грузии, но этому помешала грубая провокация в отношении российских парламентариев, которые прибыли в Тбилиси на заседание международной ассамблеи православия.
Дипломатические отношения между двумя странами были разорваны в 2008 году, когда Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Ранее глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе выступил против дипломатических отношений с РФ. По его мнению, до тех пор, пока существуют «красные линии», связанные с вопросами о территориях Абхазии и Южной Осетии, восстановление дипломатических отношений Грузии и России невозможно.