Лавров назвал требования России к соглашению по безопасности для Украины

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Группа «Газпром» 31 марта прекратила участие в немецкой компании Gazprom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, в том числе Gazprom Marketing & Trading Ltd, сообщает пресс-служба компании. Ранее стало известно, что Министерство экономики ФРГ якобы прорабатывает сценарий, при котором могут быть национализированы немецкие «дочки» «Газпрома».

31 марта группа «Газпром» прекратила своё участие в немецкой компании Gazprom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, в числе которых — Gazprom Marketing & Trading Ltd, — говорится в...