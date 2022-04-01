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Лавров назвал требования России к соглашению по безопасности для Украины

14:23, 01 апреля 2022
Лавров назвал требования России к соглашению по безопасности для Украины Сергей Лавров Фото: vk.com/mid
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Гарантии безопасности, которых добивается Киев, должны распространяться не только на Украину, но также на Россию и другие страны Европы. Об этом заявил глава российского МИД.Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром в Нью-Дели.

Мы за то, чтобы гарантии безопасности были предоставлены Украине, всем европейским странам, России в соответствии с теми документами, которые многие годы принимались в рамках ОБСЕ и которые провозгласили принцип о том, что никакая страна не будет укреплять свою безопасность за счёт безопасности других, — заявил Лавров.

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