Лавров назвал Трампа ярким политиком

https://static.news.ru/photo/e556e732-6d18-11eb-becc-96000091f725_660.jpg Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров дал оценку деятельности бывшего президента США Дональда Трампа. Он заметил, что экс-глава Белого дома является выдающимся политиком.

Это яркая личность. И я помню две встречи с ним, когда я был в Вашингтоне, помню и те его встречи [с президентом РФ Владимиром Путиным], на которых я присутствовал. Трамп — яркий политик, как говорится, от жизни. Где есть выгода, то делает всё, чтобы её максимизировать. А где её нет, пусть всё идёт само собой, — сказал Лавров в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

Руководитель внешнеполитического ведомства признался, что его удивляет ситуация с объявлением импичмента Трампу. По словам Лаврова, он наблюдает за этим «с изумлением», при всём уважении к законодательству страны. Министр подчеркнул, что всё, в чём обвиняют Трампа, не соответствует действительности и никаких свидетельств его преступлений нет.

Трамп, проигравший на президентских выборах Байдену, стал заявлять о многочисленных нарушениях и подлогах на избирательных участках. Не сумев отстоять свою правоту, он призвал своих сторонников бороться за демократию — этот призыв многие восприняли буквально. 6 января, когда конгресс должен был утвердить итоги выборов, толпа американцев, поддерживающих Трампа, атаковала Капитолий. Члены конгресса были эвакуированы, в ходе беспорядков погибли пять человек, включая одного полицейского.

В связи с этим инцидентом политический истеблишмент США обвинил Трампа в подстрекательстве к насилию — при этом инициативу импичмента поддержали 10 однопартийцев президента. Несмотря на то что процедура не могла быть проведена ранее истечения полномочий Трампа и вступления в должность Байдена, импичмент экс-главе Белого дома всё ещё может быть объявлен. В этом случае он лишится права в дальнейшем занимать какие-либо государственные посты, что поставит крест на его планах побороться за президентское кресло в 2024 году.

Ранее NEWS.ru писал, что политика бывшего президента США Дональда Трампа вызвала недовольство не только его оппонентов из Демократической партии, но и посеяла раздор среди его однопартийцев-республиканцев. Так, он стал первым президентом в истории Штатов, импичмент которого поддержали сразу 10 его соратников по партии. Но этим всё не заканчивается: теперь более 100 политиков, в разное время бывших чиновниками от Республиканской партии, собираются создать новую политическую силу, и причиной этому стало непринятие ими действий Трампа и последствий его президентства.