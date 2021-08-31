Лавров назвал средство долгосрочного урегулирования ситуации в Карабахе

Долгосрочное урегулирование ситуации в Карабахе возможно лишь посредством делимитации и демаркации границы. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил на встрече со своим армянским коллегой, трансляцию которой вёл ТАСС.

По словам дипломата, все имеющиеся вопросы необходимо решать политико-дипломатическими методами. Как отмечается, российская сторона подтвердила готовность обеспечить быструю реализацию процесса делимитации и демаркации границы.

Инициатива президента России на этот счёт хорошо известна. Мы сегодня говорили о том, как обеспечить её быструю реализацию, — отметил Лавров.

Ранее министр иностранных дел Армении пожаловался на Баку. В своём вступительном слове Мирзоян рассказал о провокационных действиях азербайджанских ВС в Карабахе. По его словам, по вине Баку в регионе сохраняется напряжённая ситуация.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.