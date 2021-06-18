Лавров назвал слухами сообщения о создании баз Турции в Азербайджане

https://static.news.ru/photo/e58c68a4-d018-11eb-baa3-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: Russian Foreign Ministry - МИД России/facebook.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что информация о создании турецких баз на территории Азербайджана является слухами. Его слова приводит ТАСС.

Журналисты попросили его прокомментировать информацию о возможном размещении турецких баз в Азербайджане.

Мы не обсуждали этот вопрос, и слухи мы не комментируем, — ответил российским журналистам министр на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем и перешёл к другому вопросу.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в будущем на территории Азербайджана могут появиться военные базы ВС Турции. По его словам, эта тема может получить развитие в ходе консультаций президента Азербайджана Ильхама Алиева и российского лидера Владимира Путина.

На постоянной основе турецкие военные базы действуют в Северном Кипре (частично признанное государство), в Катаре и Сомали.

Постоянные военные базы Турции действуют в непризнанном Северном Кипре (30-40 тысяч военных, с 1974 года), в Катаре (3-5 тысяч военных, с 2015 года) и в Сомали (2 тысячи военных, с 2017 года).



читайте подробнее на сайте «Российский Диалог»: https://www.rusdialog.ru/war/204935_1608298845

Постоянные военные базы Турции действуют в непризнанном Северном Кипре (30-40 тысяч военных, с 1974 года), в Катаре (3-5 тысяч военных, с 2015 года) и в Сомали (2 тысячи военных, с 2017 года).



читайте подробнее на сайте «Российский Диалог»: https://www.rusdialog.ru/war/204935_1608298845