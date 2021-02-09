Лавров назвал ожесточёнными попытки Запада сделать Россию «послушной»

https://static.news.ru/photo/0570d9dc-6b76-11eb-819c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил риторику стран Запада в отношении РФ. По его словам, попытки сделать Россию «послушной» становятся всё более ожесточёнными.

Глава внешнеполитического ведомства констатировал, что на международной арене нарастают антироссийские настроения, связанные с тем, что наша страна отстаивает самостоятельность и право на независимую внешнюю политику. Эти действия РФ сталкиваются с ожесточённым сопротивлением представителей Запада, которые хотят заставить Россию соглашаться с сомнительными интерпретациями общечеловеческих ценностей. Такие ценности, подчеркнул министр, противоречат российскому культурному коду и традициям.

Они хотят, чтобы Россия была удобной территорией для продвижения их собственных интересов в сфере безопасности и экономики, а также в общественно-политической сфере. Мы ежедневно видим, как эти попытки становятся всё более ожесточёнными, — заявил Лавров.

Министр посетил церемонию, посвящённую памяти погибших во время войны сотрудников МИД и Министерства внешней торговли, а также жертв репрессий 1930–40-х годов и работников дипломатической службы, погибших при исполнении служебных обязанностей. Лавров возложил цветы к мемориальным доскам.

Как ранее писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о вмешательстве извне в российскую внутриполитическую повестку. Она заявила, что Россия способна сама разобраться с внутренними проблемами.