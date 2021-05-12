Лавров назвал опасным применение силы и санкций «за спиной» ООН

https://static.news.ru/photo/a5833070-b372-11eb-b1f4-96000091f725_660.jpg Фото: МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает неправильным поведением Запада пытаться применять силу и вводить санкции «за спиной мирового сообщества». Такое заявление он сделал на пресс-конференции с генсеком ООН Антониу Гуттерешем.

Лавров подчеркнул, что Москва неизменно поддерживает ООН и отвергает действия западных стран.

Считаем неприемлемым и опасным, когда за спиной большей части мирового сообщества вырабатываются некие правила, которые затем навязываются остальным в качестве универсальных норм, — сказал Лавров.

Он добавил, что у Запада нет эксклюзивных прав на продвижение собственных подходов «в обход устоявшихся коллективных механизмов выработки решений». И такое поведение наносит ущерб координирующей роли ООН при решении важнейших задач.

Руководитель Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш прилетел в Москву на переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Ранее стало известно, что по итогам их беседы, генсек ООН призвал Всемирную организацию здравоохранения признать, что российская вакцина «Спутник V» играет одну из ключевых ролей в прививочной кампании от коронавируса в мире, и одобрить препарат, пишет «Говорит Москва».