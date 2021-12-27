Лавров назвал НАТО геополитическим проектом по освоению бесхозной земли

НАТО является геополитическим проектом по освоению бесхозной земли, оставшейся после развала Организации варшавского договора и СССР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live». Москва не может вести себя безразлично, когда Альянс располагает свои военные силы у российских границ, считает Лавров.

НАТО сейчас чисто геополитический проект по освоению территории, которая оказалась бесхозной после исчезновения Варшавского договора и после распада Советского Союза. Вот, чем они занимаются, — заявил министр.

Он также добавил, что Западу нельзя верить на слово, поскольку Альянс несколько раз расширялся, несмотря на подписанные между СССР и Россией с НАТО фундаментальных договоров.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.

Встреча Россия — НАТО может пройти уже 12 января, с соответствующим предложением выступил генсек Альянса Йенс Столтенберг. Ожидается, что Россию на них будет представлять заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.