Лавров назвал «лживыми» заявления о причастности РФ к миграционному кризису

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «лживыми» заявления президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что мигранты прибывают в Белоруссию через Москву. Об этом он сообщил на пресс-конференции, комментируя миграционный кризис на белорусско-польской границе.

При всём уважении к президентам суверенным государств, я не хочу комментировать эти лживые утверждения, которые уже не первый раз произносятся, и не только по этому поводу: «За всем стоит Москва, везде видна рука Москвы». Ни единого факта не приводится, — сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что находящиеся на польско-белорусской границе мигранты начали ломать заграждение на нейтральной полосе и бросать камни и бутылки в польских силовиков. В ответ они применили слезоточивый газ. Отмечается, что группа мигрантов состоит примерно из 100 человек. Для их сдерживания польские силовики также применили светошумовые гранаты и водомёты. Позднее к польской границе приехали сотрудники белорусских спецслужб.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.