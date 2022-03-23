Лавров назвал Китай следующей целью Запада после России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл выступление в МГИМО, в ходе которого назвал конечной целью Запада возрождение однополярного мира. По его словам, Запад в рамках своей политики намерен сдерживать любого конкурента, и следующей целью после России в этом отношении может оказаться Китай.

Сейчас вот Россия, Китай объявлен следующим, или параллельно всё это будет происходить. И целью этого миропорядка <...> является ни много ни мало полное возрождение однополярного мира, — сказал глава МИД России.

Он подчеркнул, что текущие события обусловлены не желанием помочь Украине, а намерением создать новый миропорядок, который будет писаться в малом кругу западных партнёров.

Ранее политолог-американист Дмитрий Дробницкий оценил американский взгляд на дипломатию как «воспитание неразумных стран», режим в которых не обязательно носит демократический характер. По его словам, классическую дипломатию стараются сохранять Россия, Китай и Индия, тогда как США отказались от неё ещё при Бараке Обаме после того, как Россия предоставила политическое убежище экс-сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену. Дробницкий уточнил, что США теперь пытаются «всем объяснять американскую версию демократии, но это не дипломатия», а контакты Москвы и Вашингтона на прежнем уровне вряд ли восстановятся в обозримом будущем на уровне дипведомств.