Лавров назвал «фейковой атакой» ситуацию в Буче

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «фейковой атакой» ситуацию в украинском городе Буча. По его словам, там была устроена инсценировка, которую Киев и Западе разгоняют по всем каналам и социальным сетям, сообщает ТАСС. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Москва усматривает прямую угрозу международной безопасности в таких провокациях.

Усматриваем в таких провокациях прямую угрозу международному миру и безопасности, — сказал Лавров.

Он пояснил, что именно по этой причине Моcква затребовала срочно провести заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации в Буче.

Ранее пресс-секретарь президeнта России Дмитрий Песков заявил, что Москва категорически отвергает любые обвинения в убийcтвах мирных жителей в Буче и предлагает обсуждать эту тему на мaксимально высоком уровне. По словам представителя Кремля, материалам, распространённым Киевом, нельзя доверять.

Песков призвал международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес РФ из-за cообщений об убийстве мирных жителей в Буче. Пресс-секретарь попросил мировое сообщество прислушаться к аргументам Москвы. Он подчеркнул, что распространённым Украиной материалам нельзя доверять, к тому же специалисты Минобороны РФ уже выявили признаки видеоподлога и фейки.

3 апреля в Минобороны России опровергли обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в населённом пункте Буча Киевской области. Там отметили, что заявления украинских властей появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал ужесточить санкции после публикации фото- и видеозаписей из города Бучи в Киевской области.