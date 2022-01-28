«Дипломатическое бодание»: Лавров счёл хамством угрозы США выслать посла РФ

Угрозы Вашингтона выслать российского посла в США Анатолия Антонова в случае, если Москва не выдаст визы охранникам американского посла, является хамством, сказал глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, подобные ограничения вводятся только в отношении дипломатов из РФ. Министр отметил, что у Москвы «есть резервы» для уравнивания числа сотрудников дипмиссий.

Если хамство со стороны США по теме дипломатических миссий продолжится, у России «есть резервы» по уравниванию числа дипломатов, — объяснил Лавров в интервью крупнейшим радиостанциям страны.

По словам министра, подобная практика наблюдается только в отношении российской стороны, что привело к возникновению очередного витка «дипломатического бодания». В то же время Лавров заявил, что новая встреча с США по вопросу дипсобственности и численности дипломатического персонала в Соединённых Штатах пройдёт в ближайшие пару недель.

Мы предлагаем обнулить всё, что было, — начиная с безобразного и мелочного хода нобелевского лауреата [Барака] Обамы — отменить всё, что началось с этого и что за этим последовало. Ну, посмотрим, ближайшие пару недель должна быть очередная встреча. Сейчас идёт со стороны американцев прям торг, — сказал министр.

Ранее Антонов рассказал, что в Госдепартаменте США заявили российским дипломатам, что он будет вынужден уехать из США к апрелю, если Москва не выполнит условия Вашингтона по выдаче виз охранникам американского посла в России.

Антонов подчеркнул, что повлиять на ситуацию с российской дипсобственностью в США пока никак не удалось. Никаких подвижек не заметно в отношении и выдачи виз, и развития отношений между государствами.

До этого посол РФ в США заявил, что сообщения в соцсетях о якобы начавшейся эвакуации российских дипломатов из Соединённых Штатов в связи с ситуацией вокруг Украины являются «несусветной ложью». По его словам, никаких указаний из Москвы, а также предписаний Госдепартамента посольство не получало.