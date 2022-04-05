Лавров: провокация в Буче направлена на срыв переговоров РФ и Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что лживая провокация в Буче направлена на то, чтобы сорвать переговорный процесс России с Украиной, последний раунд которых прошёл в Стамбуле. В эфире телеканала «Россия 24» глава внешнеполитического ведомства заявил, что данные события вызвали истерику у Запада именно в тот момент, когда «забрезжил свет» и Киев впервые захотел обсудить мирные положения, а также гарантии безопасности в письменном виде.

Мы склонны думать, что причина заключается в желании найти повод сорвать ведущиеся переговоры. Когда на переговорах в Стамбуле 29 марта впервые за весь период контактов между нашими делегациями украинская сторона предложила письменное видение того, как мог бы выглядеть договор в части, которая касается статуса Украины и гарантий безопасности, — заявил министр.

В Минобороны России 3 апреля опровергли обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в населённом пункте Буча Киевской области. Там отметили, что заявления украинских властей об убийствах жителей Бучи появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города.

Небензя выразил протест из-за отказа Великобритании собрать Совбез по ситуации в украинском городе Буче. Он потребовал от британской коллеги Барбары Вудворд гарантий, что Лондон, который председательствует в этом месяце в СБ ООН, не станет больше блокировать заседания.

Великобритания дважды отказала в проведении заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Буче. Позже постпред РФ Василий Небензя предоставил доказательства постановочного характера провокации в украинской Буче. Журналисты увидели в том числе видео с мэром города, который ни слова не сказал о якобы убитых. Дипломат также напомнил, что российские войска вышли из Бучи 30 марта.