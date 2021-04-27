Лавров назвал «эксцессом» слова Байдена о Путине

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции ушёл от прямого ответа на вопрос о готовности Альянса выслать вслед за Чехией российских дипломатов, как это было в ситуации со Скрипалями, передаёт ТАСС.

Я не буду спекулировать, а только скажу, что мы выразили сильную поддержку Чехии и нашу обеспокоенность дестабилизирующим поведением России, — заявил Столтенберг на вопрос журналистов. Ранее румынский МИД объявил персоной...