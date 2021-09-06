Лавров назвал бедствием ситуацию с русским языком на Украине

Дискриминация русского языка на Украине достигла масштабов бедствия, там объявлена открытая война против русского языка и русскоязычного образования. Об этом сообщил глава МИД Украины Сергей Лавров в ходе встречи с преподавательским составом Санкт-Петербурга, трансляцию которой вёл ТАСС.

В случае с Украиной — прямое и грубое нарушение Конституции Украины, в которой прямо записаны гарантии русского языка и в целом гарантии русского, русскоязычного и других национальных меньшинств, — отметил Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства, «силовые методы» в данных ситуациях невозможны. Однако Москва призывает к ответственности страны, где наблюдается дискриминация русского языка.

Ранее украинская писательница Лариса Ницой рассказала, что Россия «стырила» у Украины название русского языка, который для многих жителей Украины является привычкой, а не необходимостью. Она уверена, что ранее не было мотивации говорить на украинском языке, однако новый закон, по её мнению, должен в корне изменить ситуацию.

Закон о государственном языке вступил в силу на Украине в июле 2019 года. Документ был принят Верховной радой, а подпись под ним поставил предыдущий президент страны Пётр Порошенко. Согласно документу, все культурные мероприятия в стране должны проводиться только на государственном языке. Для телеканалов установлена квота в 90% для передач на украинском языке.