Лавров назвал аккуратной спецоперацию России на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал очень аккуратной проводимую Россией спецоперацию на Украине, одновременно подчеркнув, что в Евросоюзе на это не обращают внимания. По его словам, об этом свидетельствует реакция одного из руководящих деятелей Евросоюза. Трансляция интервью министра телеканалу РБК ведётся на YouTube-канале МИД России.

Когда мы поинтересовались: «Почему же вы так истерите по поводу того, что делается нашими военными в рамках, в общем-то, очень аккуратной специальной военной операции <...>, он на это сказал: «Мы услышали вашу версию событий», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что российские военные точечно прицеливаются по военной инфраструктуре, в отличие от Украины, «шарахнувшей» по центру Донецка кассетными боеприпасами 14 марта.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «весьма разочарованы» отсутствием реакции НАТО, ЕС и США на удар Украины по центру Донецка, который произошёл 14 марта. По его словам, западные лидеры также отказались осудить кого-либо за этот инцидент.

14 марта в результате удара украинской ракеты у Дома правительства в центре Донецка погибли 17 человек. Ещё 28 жителей, в том числе дети, получили тяжёлые ранения и были доставлены в медицинские учреждения. В ДНР был объявлен траур.

В Народной милиции Донецкой Народной Республики произошедшее назвали терактом. Как пояснил глава республики Денис Пушилин, удар ракеты пришёлся по остановке общественного транспорта и если бы снаряд долетел до цели, радиус поражения составил бы 500 метров. По его словам, в использованной при ударе по Донецку ракете размещался запрещённый кассетный заряд. В Минобороны России заявили, что ракета была выпущена из Красноармейска, который находится под контролем украинских националистов, а само решение было принято после утверждения руководством Вооружённых сил Украины в Киеве.