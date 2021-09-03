Лавров напомнил о зверствах японских милитаристов

Нынешнему и будущему поколению важно помнить о зверствах японских милитаристов во время Второй мировой войны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении к участникам международного научно-практического форума «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы». Слова министра приводит РИА Новости.

Лавров подчеркнул, что форум посвящён прошедшему в 1949 году в Хабаровске трибуналу над японскими военными, которые были признаны виновными в создании химического и бактериологического оружия, а также его испытаниях на живых людях. По его мнению, суд дал объективную оценку этим преступлениям.

Важно, чтобы и нынешнее, и будущие поколения помнили о зверствах японских милитаристов, оставивших кровавый след в истории человечества. Забывать об этом мы не имеем морального права, — сказал Лавров.

Ранее читатели интернет-портала Yahoo News Japan отреагировали на заявление Сергея Лаврова, выступившего против японской инициативы о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Глава МИД России отметил, что это предложение предполагает работу по отличной от российской юридической системе, что, в свою очередь, запрещено российской Конституцией. В Японии потребовали «действовать безжалостно» в отношении Москвы, в противном случае придётся постоянно «терпеть унижения».