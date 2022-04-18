Лавров напомнил о недавнем запрете поддержки батальона «Азов» в США

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Российские военнослужащие в ходе спецоперации последовательно освобождают территории Луганской и Донецкой народных республик, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства. По его словам, которые приводит ТАСС, военные проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.

Последовательно реализуется план по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, проводятся мероприятия по налаживанию мирной жизни, — сказал он. События последних месяцев наглядно демонстрируют, насколько важно для России продолжать совершенствование...