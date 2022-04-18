Лавров напомнил о недавнем запрете поддержки батальона «Азов» в США
Сергей Князев
Сергей Князев
12:40, 19 апреля 2022
Фото: polkazov/t.me
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Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил в интервью телеканалу India Today, что в США несколько лет назад было запрещено оказывать поддержку украинскому националистическому полку «Азов». Между тем в Японии недавно был принят специальный декрет правительства, в соответствии с которым «Азов» более не рассматривается в качестве неонацистской группы.
«Азов», если я не ошибаюсь, в 2014 или 2015 году был внесен в список групп, не подлежащих поддержке. Эта группа была запрещена конгрессом, было запрещено оказывать какую бы то ни было поддержку этому батальону (в сентябре 2014 года развёрнут в полк, позднее переведён в состав Нацгвардии Украины. — NEWS.ru). Но с тех пор все забыли об этом, — указал Лавров.
Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факты преступлений снайперов «Азова», которые уничтожают мирное население, закрепившись в здании завода «Азовсталь». Глава СК РФ поручил Главному следственному управлению СК России установить лиц, причастных к данным преступлениям.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также назвал уничтожение националистических батальонов одной из главных задач ВС РФ в ходе спецоперации на Украине. Он сообщил, что в тех районах Украины, где нет нацбатов и «гражданское население не берётся в заложники», уже налаживается мирная жизнь.