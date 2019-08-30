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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров может принять участие в заседании Совбеза ООН, которое пройдёт на полях общеполитических дебатов Генеральной ассамблеи в конце сентября. Об этом сообщил первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

У нас запланирована пара встреч, посвящённых региональному сотрудничеству. Я думаю, у нас есть все основания ожидать участия российского министра иностранных дел во встречах Совета безопасности, — цитирует Полянского ТАСС .

В сентябре председательствовать в Совбезе ООН будет Россия.

Как писал News.ru, ранее официальный представитель МИД Мария Захарова анонсировала встречу Сергея Лаврова со его иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Переговоры пройдут 2 сентября в Москве.