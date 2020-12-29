Лавров: Москва не получила гарантий соблюдения ДОН его участниками

https://static.news.ru/photo/f0c9537c-49cb-11eb-b78a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что судьба Договора об открытом небе (ДОН) находится под большим вопросом.

В интервью РИА Новости глава МИД сообщил , что Россия пока не получила гарантий соблюдения договора от стран-участниц. Первая реакция этих государств на требование Москвы предоставить чёткие юридические гарантии выполнения своих обязательств была невразумительной, отметил Лавров.

Столь же невнятным был и ответ на второе наше требование гарантировать возможность выполнения наблюдательных полётов над всей территорией государств-участников, включая размещённые на ней объекты стран, участницами ДОН не являющихся. А у нас есть данные о том, что США очень этого не хотели бы, — рассказал министр.

Соединённые Штаты в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из ДОН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это событие, заметил, что выход Вашингтона из договора делает документ нежизнеспособным. В МИД РФ заявили, что будут требовать от оставшихся стран — участниц соглашения твёрдых гарантий его выполнения.

Как передавал NEWS.ru, Москва намерена дать жёсткий ответ, если страны, которые остались в ДОН, начнут передавать данные США после того, как Вашингтон ограничит полёты самолётов РФ над своими объектами в Европе. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.