https://static.news.ru/photo/78c4bae0-242b-11ea-a57b-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Nicolas Landemard/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры предпринимают попытки изменить русофобские настроения в Евросоюзе, заявил Сергей Лавров. По его мнению, русофобия на Западе «зашкаливает».

Я не раз говорил уже, что, к огромному сожалению, позиция и НАТО, и ЕС по отношению к России определяется агрессивным русофобским меньшинством, — сказал глава МИД РФ в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Президент Франции, как и целый ряд других лидеров стран — членов НАТО и Евросоюза, пытается изменить ситуацию, считает министр.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон надеется на улучшение отношений с Россией.