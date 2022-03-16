Лавров: Кулеба на переговорах в Турции не предложил новых идей

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на недавней встрече в Анталье не предложил никаких новых идей, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК. Он сообщил, что Россия готова продолжать вести переговоры, но также необходимо понимать перспективы таких диалогов. По его словам, встреча на министерском уровне в Турции не заменяет переговорный процесс России и Украины.

Кулеба не выдвинул никаких новых идей на встрече в Турции. Россия готова к контактам с Украиной в будущем, но нужно понимать, какой будет добавленная стоимость от такого диалога, — сказал Лавров.

10 марта на встрече в Анталье Лавров обсудил со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой возможность встречи президентов двух стран — Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он отметил, что российская сторона готова к такому контакту, но он должен иметь конкретный результат.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что Украина предлагает австрийский и шведский вариант нейтрального, демилитаризованного государства. По данным вариантам Украина должна будет отказаться вступать в военные альянсы, но сохранит армию и флот. Он добавил, что переговорный процесс идёт «тяжело и медленно».

15 марта представитель Украины в переговорной группе Давид Арахамия сообщил о возобновлении переговоров с российской стороной. Позднее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк рассказал, что переговоры продолжатся 16 марта.