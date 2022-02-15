Лавров и Мирзоян обсудили ситуацию в Карабахе и взаимодействие в ОДКБ

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим армянским коллегой вопросы реализации трёхсторонних договорённостей по Карабаху, а также взаимодействие стран в ОДКБ. Кроме того, стороны обменялись мнениями в вопросе гарантий безопасности российских границ.

Обсуждались актуальные двусторонние и региональные вопросы, включая реализацию трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., а также взаимодействие в ОДКБ с учетом председательства Армении, — говорится в сообщении.

Министры подчеркнули необходимость приверженности принципам неделимой безопасности в Евро-Атлантике.

Состоялся подробный обмен мнениями в связи с ведущимися переговорами по гарантиям безопасности. Подчеркнута важность последовательного отстаивания принципов равной и неделимой безопасности в Евро-Атлантике, — сообщается в заявлении.

Ранее Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что граница между странами существует ещё с советских времён, и отметил, что стороны не только признали её, но и ратифицировали соглашение в своих парламентах и сделали его неотъемлемой частью своего законодательства.

Член постоянной комиссии Национального собрания Армении по внешним связям Гурген Арсенян заявил, что армянское правительство контролирует ситуацию с Азербайджаном и не будет обращаться за помощью в ОДКБ. Представитель Армении отметил, что руководство его страны предпочитает регулировать проблемы «путём переговоров, а не стрельбой».

До этого сообщалось, что Армения предложила Азербайджану зеркальный отвод войск от границы для создания возможности запуска процесса делимитации и демаркации границы, заявил секретарь Совбеза Армен Григорян во время брифинга. По его словам, нахождение вооружённых сил в близости друг к другу может способствовать возникновению новых обострений.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.