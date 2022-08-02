Лавров и Мирзоян обсудили отношения между Баку и Ереваном

Фото: Министерство иностранных дел России

Сергей Лавров и Арарат Мирзоян

Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном обсудил вопросы разблокирования транспортных и экономических связей на Южном Кавказе, делимитации армяно-азербайджанской границы, нормализации отношений между Ереваном и Баку, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. При этом стороны сверили план двусторонних мероприятий на ближайшее время.

Рассмотрен ход реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г. Подтверждена приверженность их всеобъемлющему эффективному выполнению, в частности в плане запуска проектной деятельности по разблокированию транспортных и экономических связей на Южном Кавказе, делимитации армяно-азербайджанской границы, нормализации отношений между Ереваном и Баку, — говорится в сообщении.

Кроме того, министры с удовлетворением отметили высокий уровень взаимодействия между Москвой и Ереваном в рамках общих евразийских интеграционных структур.

Ранее Мирзоян в ходе телефонного разговора с заместителем госсекретаря США по евразийским вопросам Карен Донфрид обсудил конфликт в Карабахе. В ходе консультаций стороны пришли к выводу о необходимости освобождения армянских военнопленных.