Лавров и Мирзоян обсудили мирный договор между Баку и Ереваном

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном перспективы согласования мирного договора между Баку и Ереваном при российском содействии, говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства. Стороны также обсудили подготовку к предстоящему визиту премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву.

Министры обменялись мнениями о ходе выполнения договорённостей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г. с акцентом на дальнейшие шаги по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе и делимитации армяно-азербайджанской границы. Затрагивались также перспективы согласования мирного договора между Ереваном и Баку при российском содействии, — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым затронул в ходе беседы вопросы запуска процедуры по делимитации азербайджанско-армянской границы и по подготовке мирного договора между республиками. Президенты подчеркнули необходимость реализации в полном объёме трёхсторонних договорённостей по Карабаху. Кроме того, они согласились, что необходимо активизировать деятельность рабочей группы по развитию экономических и транспортных связей в регионе.

До этого Алиев и Пашинян поручили министрам иностранных дел государств начать подготовку к мирным переговорам, а также создать комиссию, которая будет заниматься вопросом о делимитации границы. В Кремле заявили, что приветствуют решение Баку и Еревана о начале мирных переговоров. В МИД РФ же заверили, что Москва готова принимать активное участие в карабахском урегулировании.